Avrupa teröre ve teröristlere kucak açmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Fransa’da terör örgütü PKK destekçileri örgüt elbiseleri ve paçavralarıyla ‘ideolojik kamp’ etkinliği üzenledi. Polisinin görmezden geldiği kampla ilgili Fransa hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.
Fransa’nın Marsilya şehrinde PKK kampı iddiası! Skandal görüntüler sosyal medyada yayıldı Fransa hükümeti sessiz
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