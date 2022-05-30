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Fransa’nın Marsilya şehrinde PKK kampı iddiası! Skandal görüntüler sosyal medyada yayıldı Fransa hükümeti sessiz

Fransa’nın Marsilya şehrinde PKK kampı iddiası! Skandal görüntüler sosyal medyada yayıldı Fransa hükümeti sessiz
30.05.2022 11:04

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Avrupa teröre ve teröristlere kucak açmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Fransa’da terör örgütü PKK destekçileri örgüt elbiseleri ve paçavralarıyla ‘ideolojik kamp’ etkinliği üzenledi. Polisinin görmezden geldiği kampla ilgili Fransa hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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Türkiye'nin, İsveç-Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini PKK/YPG'ye desteği yüzünden veto edeceğini açıklamasının ardından Batılı ülkelerde PKK hayranlığı arttı.

İddiaya göre Fransa'nın Marsilya şehrinde terör örgütü PKK/YPG destekçileri bir araya geldi.



TERÖRİST BAŞININ RESMİ VE ÖRGÜT BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER
Örgüt destekçileri "İdeolojik Kamp" adı altında toplandı.



Terörist kıyafetleri giyen grup, terörist başı Abdullah Öcalan'ın resmini ve PKK/YPG bayrağını taşıdı.



FRANSA HÜKÜMETİ MÜDAHALE ETMEDİ SKANDALA SESSİZ KALDI
'Jin Jiyan Azadi' ve 'Şehit Namırın' şeklinde slogan atan militanlara hiçbir müdahalede bulunulmadı.

Polisinin görmezden geldiği kampla ilgili Fransa hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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