FOX’un 15 Temmuz darbe gecesi yayını! Darbe girişimini işte böyle desteklemişti...

14.07.2020 12:41

FETÖ'nün 15 temmuz hain darbe girişimi sırasında, Amerikan FOX kanalı özel yayın yapmıştı. Yayına katılanlar, darbe girişimini yapanlar için "Bunlar bizim çocuklarımız bunlara sahip çıkmalıyız", "Darbe başarılı olursa biz kazanacağız" mesajı vermişti...

Terör örgütü FETÖ'nün 15 temmuz hain darbe girişimi sırasında, Amerikan FOX kanalı, o gece özel yayına geçmiş ve 15 Temmuz'u itiraf etmişti.

Yayına katılanlar, darbe girişimini yapanlar için "Bunlar bizim çocuklarımız bunlara sahip çıkmalıyız", "Darbe başarılı olursa biz kazanacağız" mesajı verdi.

En dikkat çeken sözler ise, "Ya İslam kazanacak, ya biz kazanacağız" olmuştu. İşte,15 Temmuz gecesi FOX televizyonundaki o skandal sözler ve FOX'un darbe girişimine verdiği destek.