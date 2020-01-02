Haberler Video FOX TV sunucusu yine şaşırtmadı! Portakal'dan skandal 'Libya tezkeresi' yorumu

FOX TV sunucusu yine şaşırtmadı! Portakal'dan skandal 'Libya tezkeresi' yorumu

02.01.2020 23:34

Amerikan kanalı FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal, TBMM'de yapılan oylama sonrası Libya tezkeresinin 183'e karşı 332 oyla kabul edilmesi sonrası adeta çılgına döndü. Hükümeti hedef gösteren Fox sunucusu Fatih Portakal, "Siyasi kararın sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları