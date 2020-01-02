Amerikan kanalı FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal, TBMM'de yapılan oylama sonrası Libya tezkeresinin 183'e karşı 332 oyla kabul edilmesi sonrası adeta çılgına döndü. Hükümeti hedef gösteren Fox sunucusu Fatih Portakal, "Siyasi kararın sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
FOX TV sunucusu yine şaşırtmadı! Portakal'dan skandal 'Libya tezkeresi' yorumu02.01.2020 23:34
- FOX TV sunucusu yine şaşırtmadı! Portakal'dan skandal 'Libya tezkeresi' yorumu
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