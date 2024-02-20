Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

BOMBA İDDİA: GEÇ VERİLDİ



Terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin adaylık başvurusu yapamadığı iddia edildi.

DEM Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na aday listesinin teslimini geciktirdiği iddialarına Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Herhangi bir gecikme yok, başvurumuzu vaktinde yaptık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır. — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) February 20, 2024





DEM'DEN AÇIKLAMA

Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." denildi.

CHP yandaşı Halk TV'de açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "İstanbul adayları ile ilgili başvuruda bir kaza oldu, sorunun çözümü için İl Seçim Kurulu ile görüşülüyor." dedi. Temelli Meclis'te yaptığı açıklamada, trafik kazası olduğu için partililerin 16.55'te İl Seçim Kurulu'nda olduğunu ifade etti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

İl Seçim Kurulu, kamera kayıtlarına göre DEM Partililerin 17.02-17-04'te geldiğinin görüldüğü belirtilirken DEM Partililer 16.50'de binaya geldiklerini iddia ediyor. Gelen bilgilere göre kamera kayıtları inceleniyor.

DEM PARTİ BİLEREK Mİ GECİKTİRDİ?



A Haber canlı yayınına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, DEM Parti'nin bu listeleri bilerek geciktirdiğini ve bunun İstanbul'da CHP ile devam eden pazarlıkların bir sonucu olabileceğini ifade etti.