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Fırat’ın doğusunda on ikinci ortak kara devriyesi icra edildi

30.11.2019 12:45

MSB: Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.


Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı.

Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.

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