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Fındık bahçesindeki kadını domuz sanıp, tüfekle vurarak öldürdü
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Fındık bahçesindeki kadını domuz sanıp, tüfekle vurarak öldürdü

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 18:57 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 18:57

Zonguldak'ta çöplerden satılabilir malzeme biriktirerek satan Senem Çakır'ı (80), fındık bahçesine giren domuz sanan Serment Bayrak (50) av tüfeği ile vurdu. Çakır hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta kadını domuz sanan adam tüfekle vurarak onu öldürdü. Olay, gece saatlerinde Çaydamar Mahallesi Mehmet Zaman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir evin fındık bahçesinde dolaşan Senem Çakır'ı domuz sanan Serment Bayrak, av tüfeği ile ateş etti. Domdom kurşunu ile vurulan kadının bağırmasıyla insan vurduğunu fark eden Bayrak'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu esnada Serment Bayrak olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Senem Çakır, hayatını kaybetti. Serment Bayrak ise gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Serment Bayrak, polisteki ifadesinde bölgede defalarca domuz görüp vurduğunu, olay anında da önce havaya ateş ederek seslendiğini, cevap alamayınca domuz sanarak çalılıklara ateş ettiğini söyledi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Serment Bayrak adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

OLAY YERİNE DE ÇÖP TOPLAMAK İÇİN GİTMİŞ

Öte yandan Senem Çakır'ın yaşadığı evden 'kötü koku geliyor' ve 'çöp ev' diyerek komşuları, mart ayında şikayetçi olmuştu. Belediye ekipleri, evin çevresindeki çöpleri toplasa da Çakır, "Satılacak şey çöp olur mu?" diyerek çöp biriktirdiğini reddetmişti. Çakır'ın evine yaklaşık 4 kilometre uzakta bulunan bölgede çöp toplamaya gittiği düşünülüyor.

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