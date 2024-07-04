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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024, 18:04 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024, 18:04

FETÖ 'Kıskaç'a alındı! 29 ilde 108 gözaltı... Çok sayıda döviz ve dijital materyal ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-20"operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirterek "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya operasyonlarda çok miktarda döviz, TL ve dijital materyal ele geçirildi.




İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar:

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR❗

29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı❗️

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında şüphelilerin;

📌Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,
📌Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,
📌İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.



Operasyonlar sonucu:

📌Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile
📌Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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