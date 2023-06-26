İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi iki grup arasında 'sıra' tartışması sonucunda bıçaklanan ve durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajından sonra diğer 2 yaralı ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.