Haberler Haber Videoları Feci son! İzmir Karşıyaka konser öncesi sıra kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Feci son! İzmir Karşıyaka konser öncesi sıra kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Feci son! İzmir Karşıyaka konser öncesi sıra kavgası: 1 ölü 3 yaralı
26.06.2023 09:09

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Son dakika haberleri... İzmir Karşıyaka'da bir alışveriş merkezinde konser öncesi iki grup arasında sıra kavgası çıktı. Tartışma sırasında bıçaklanan 2 kişiden 17 yaşındaki Doğan Çatal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi iki grup arasında 'sıra' tartışması sonucunda bıçaklanan ve durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajından sonra diğer 2 yaralı ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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