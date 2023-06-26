Son dakika haberleri... İzmir Karşıyaka'da bir alışveriş merkezinde konser öncesi iki grup arasında sıra kavgası çıktı. Tartışma sırasında bıçaklanan 2 kişiden 17 yaşındaki Doğan Çatal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri... İzmir Karşıyaka'da bir alışveriş merkezinde konser öncesi iki grup arasında sıra kavgası çıktı. Tartışma sırasında bıçaklanan 2 kişiden 17 yaşındaki Doğan Çatal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi iki grup arasında 'sıra' tartışması sonucunda bıçaklanan ve durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajından sonra diğer 2 yaralı ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.