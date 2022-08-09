FBI eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evini neden bastı?

"ADAY OLMASI ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR"

Trump'a karşı bir operasyon yürütüldüğüne dikkat çeken Tanyeri benzer bir operasyonun daha önce Hillary Clinton tarafından yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Trump başkan olduktan sonra bir hayal kırıklığı yaşanmıştı beklenmiyordu. Ondan sonra kendisinin 2016'daki başkanlık seçimini Rusların Rus hackerların yardımıyla kazandı gibi iddialar vardı. Hatta bu dile getirildi ve bununla ilgili kongrede bir görevden alma süreci yaşandı. Fakat sonradan bunun FBI'nın bir oyunu olduğu ve oradaki iddiaların hepsinin uydurma olduğu ortaya çıktı. Ve bunun da önceki başkan adayı Hillary Clinton ekibi tarafından yapılmış olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra 6 Ocak'taki olaylarla ilgili yine bir azil süreci yaşandı ama tabii Trump aleyhine sonuçlanmadı. Arkasından son dönemde 6 Ocak'ta kurulan bir 6 Ocak komisyonu var ki tamamen anayasaya aykırı ABD'de gerçekten ciddi olarak politik tiyatro oynanıyor bu komisyonda oradan da 2024'te Trump'ın önünün kesilmeye çalışıldığını görüyoruz. 2024'te tekrar Donald Trump'ın ABD başkanlığına aday olması önlenmeye çalışılıyor. Önemli bir delil bulunamadı kendisi aleyhinde." dedi.

TRUMP'A SİYASİ LİNÇ GİRİŞİMİ

FBI Başkanı Christopher Wray'i Trump'ın göreve getirdiğine dikkat çeken Tanyeri, "Ancak şimdi burada FBI – CIA gibi ABD'nin istihbarat kuruluşlarında genel olarak ABD'nin derin devleti ABD'de seçilen demokratik temsilcilerin dışında başka bir takım güçlerin kontrolünde olan kurumlar bunlar. Bunların elindedir. Dolayısıyla Başkan Trump'ın oraya herhangi birisini ataması çok da fark etmiyor. FBI'ın elinde Biden ve onun oğlu ile ilgili görüntüler var. Biden ile ilgili yolsuzluk iddiaları var. Oğluyla ilgili kamuoyuna açıklanamayacak utanç verici bir takım görüntüler var. Özellikle küçük yaştaki kızlarla alakalı. Bütün bunlar FBI'ın elinde de tek bir arama soruşturmaya dönüşme durumu gerçekleşmedi. Burada gerek FBI'ın elindeki yetkiler gerekse de ABD Adalet Bakanlığı'nın tutumu önemli. Bu tamamen siyasi bir linç girişimi." ifadelerini kullandı.