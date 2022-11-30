Haberler Haber Videoları Fatma Onur öldürüldü! MİT’ten Sincar’da nokta operasyon! PKK'ya bir çizik daha!

Fatma Onur öldürüldü! MİT’ten Sincar’da nokta operasyon! PKK'ya bir çizik daha!

Fatma Onur öldürüldü! MİT’ten Sincar’da nokta operasyon! PKK'ya bir çizik daha!
30.11.2022 10:14

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:03
FETÖ'nün kumpas mimarı...
Haber 01:56
ABD'den Pençe Kılıç açıklaması
Haber 07:43
Hatay'da dev operasyon! 5 ay...
Haber 01:07
Kadın doktoru yumrukladı...
Haber 01:26
"Barınak sorununu çözeceğiz!"
Haber 00:58
İBB Meclisi'nde skandal...
Haber 02:36
"Dur" ihtarına uymayıp polisle...
Haber 01:09
İmamoğlu'ndan yakışıksız...
Haber 01:36
İYİ Parti kongresinde kavga!
Haber 01:19
Aleyna Nur Gökçe hayata...
Haber 00:55
Konya'da skandal görüntü: 2...
Haber 02:13
PNS Khaibar denize indirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.

Haber Videoları

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1990'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katılan Onur, örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar faaliyet gösterdi.

Örgütün istihbarat yapılanması "NLP" içerisinde 2016'da sorumlu seviyeye getirilen Onur, örgüt mensuplarına istihbarat eğitimi verdi.

Irak ve Suriye'de örgütün sözde istihbarat sorumluları arasında yer alan Onur, özellikle Irak'ın Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terörist eylemden sorumluydu.

"Kinda Maraş" kod adlı Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı çalışma yapan MİT, teröristin Kandil'den gizli görevle Sincar'a gönderildiğini, burada istihbari faaliyetlerini gizlemek için sözde finans sorumluluğu yaptığını tespit etti.

Ardından operasyon için harekete geçen MİT, Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla Onur'u etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA