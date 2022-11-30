SAHTE DOKTOR Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı her şeyi anlattı: ''Tek yalanı doktorluk değil''

Son dakika haberi | Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini doktor olarak tanıtarak ameliyatlara giren Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahte doktor skandalında Özkiraz'ı astsubay sevgilisinin yakalattığı anlaşılmıştı. Sahte doktorun yurt arkadaşı olan Burcu Saz da ATV'ye açıklamalarda bulundu. Özkiraz'ın tek yalanının doktorluk olmadığını söyleyen yurt arkadaşı, "Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söylüyordu" dedi. İşte detaylar...