SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
FATİH'TE BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ: Sokak köpekleri zihinsel engelli genci parçalayarak öldürdü! Ayhan Özçelik'in son anları kamerada!
Haberler Haber Videoları

FATİH'TE BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ: Sokak köpekleri zihinsel engelli genci parçalayarak öldürdü! Ayhan Özçelik'in son anları kamerada!

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024, 23:57   |   Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024, 23:57

İstanbul Fatih'te başıboş sokak köpekleri zihinsel engelli genci parçalayarak öldürdü. Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in son anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşte köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden sihinsel engelli gencin son görüntüsü.

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gitti.

Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı.

Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazenin, inceleme için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ağabeyi Burhan Özçelik, kardeşinin sahipsiz 5-6 köpeğin saldırısına uğradığını dile getirdi. Köpeklerin, kardeşini boğazından ve yüzünden yaraladığını aktaran Özçelik, aynı köpeklerin, aynı noktada daha önce de başka akrabalarına saldırdığını öne sürdü.

Özçelik, şunları kaydetti:
"Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar, köpeklerin kendilerine de saldırması üzerine inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyor. Ondan sonra ambulansı çağırıyorlar. Temizlik işçileri tanıdık, yaralanan kişinin fotoğrafını çekip bizim amca çocuklarına atıyorlar. Onlar da bize atınca bakıyoruz ki yaralanan kişi kardeşim Ayhan. Çöpçüler görmese belki de sabaha kadar parçalayacaklardı kardeşimi. Ambulans gelince hastaneye götürüyorlar. Daha sonra da kan kaybından vefat ediyor."

Öte yandan köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in son görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SIRADAKİ VİDEO
BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ! İstanbul Fatih’te 15 başıboş köpek, bir genci parçalayarak öldürdü! ''Boğazını ısırıp kopartmış köpekler''
19.08.2024Pazartesi
Fatih'te başıboş köpek dehşeti: Ayhan Özçelik parçalanarak öldürüldü!
19.08.2024Pazartesi
Bolu Göynük yangınının başlangıç anını kaydeden vatandaş, o anları anlattı
19.08.2024Pazartesi
Çerkezköy OSB'de bulunan Star Hidropar Ekinplas plastik fabrikasında yangın! | Video
19.08.2024Pazartesi
Çalışanlar dikkat! Mesai saatleri yeniden düzenleniyor! Haftalık çalışma saati 40'a mı düşüyor? İşte detaylar...
19.08.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 ölü 3 ağır yaralı | Nevşehir kaza haberi! 03:59
Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 ölü 3 ağır yaralı
19.08.2024Pazartesi
DİLAN POLAT SERBEST BIRAKILDI! Son Dakika Dilan Polat tahliye anı videosu! | İlk görüntüler 02:21
DİLAN POLAT tahliye edildi! İşte o anlar!
19.08.2024Pazartesi
Dilan Polat tahliye videosu izle! Çığlık çığlığa kavuşma anı kamerada! | VİDEO 00:24
Dilan Polat tahliye videosu izle! Çığlık çığlığa kavuşma anı kamerada!
19.08.2024Pazartesi
İZLE | Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı’nın sicili kabarık çıktı | İşte o anlar… 01:20
Başörtülü kadına küfürler savurdu!
19.08.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA