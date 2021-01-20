Son dakika haberi... Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı Galatasaray 6-1 kazandı. Maçın ardından konuşan Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in başlattığı bağış kampanyası ile ilgili "Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum" ifadelerini kullandı.