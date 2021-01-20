Son dakika haberi... Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı Galatasaray 6-1 kazandı. Maçın ardından konuşan Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in başlattığı bağış kampanyası ile ilgili "Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı Galatasaray 6-1 kazandı. Maçın ardından konuşan Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in başlattığı bağış kampanyası ile ilgili "Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum" ifadelerini kullandı.