Fatih Camisi imamı ile bir kişiyi bıçaklayan Ömer Salgın adliyeye sevk edildi

Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem bıçaklı saldırıya uğradı.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran ve slogan atan Ömer Salgın isimli şahıs özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

İMAM ODASINA GİREREK BIÇAKLA SALDIRDI

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan Ömer Salgın ise gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ DETAYLARI AÇIKLADI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 19.15'te Ö.S'nin Fatih Camisi'nde slogan atıp cami içerisinde huzursuzluk çıkardığı belirtildi.

Fatih Camii imamı Galip Usta'nın Ö.S'yi uyararak dışarı çıkmasını istediği, bu sırada Ö.S'nin Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı kaydedilen açıklamada, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

CAMİ İÇİNDE SLOGAN ATTI

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar. Putları camiden çıkarın" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAĞLIK DURUMLARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, imamın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Koca şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Fatih Camii imam hatibi Galip Usta hoca ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem dün akşam bıçaklı bir saldırıya uğradı. Kendilerine, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Üç yerinden yara alan Galip Usta hoca, Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesinde olayın hemen akabinde ameliyata alınmıştır. Halen yoğun bakımdadır, yarın servise çıkarılması planlanmaktadır. Bir yerinden yara alan hafız Bilal Erdem'in tedavisi kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Damarlarında zedelenme ve aktif kanaması bulunmuyor. İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum. Güven ve teslimiyet mekânı olan bir ibadethanede, bir camimizde yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamak, şiddete karşı tavır almak hepimizin boynunun borcudur. Hastalarımıza tekrar acil şifalar diliyorum.

SALDIRGANIN İLK VUKUATI DEĞİL

Adının Ömer Salgın olduğu öğrenilen saldırganın yaralama suçundan adli sicil kaydı olduğu ve 2028 yılına kadar kayıtlı av tüfeği ruhsatı bulunduğu ortaya çıktı. Saldırganın dün de Bursa'da bir kavgaya karıştığı öğrenildi.

5 YIL ÖNCE BOŞANMIŞ

Ömer Salgın'ın 2012 yılında evlendiği ve bu evlilikten 2 çocuğunun olduğu bildirildi. 2019 yılında eşinden boşanan şüphelinin 11 ve 9 yaşlarındaki çocuklarının velayetinin ise Kocaeli'nde ikamet eden annelerinde olduğu belirtildi.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE KİMYAGERİ DARP ETMİŞ

Ailesiyle birlikte Bursa'da ikamet eden ve oto yedek parça işi yapan şüpheli Ömer Salgın'ın saldırıdan bir gün önce 7 Ocak günü Bursa'da boşandığı eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kimyager S.N.'yi darp ettiği ortaya çıktı.

TÜM BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince sorgulanan şüphelinin cep telefonu ve son görüşmeleri de incelemeye alındı. Şahsın farklı bağlantıları olup olmadığı çok yönlü olarak devam ediyor. Şüpheli işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilecek.

SALDIRGANIN BABASI EMNİYETE GETİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Ömer Salgın, emniyette ifade vermekten kaçındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, zanlının babası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirildiği öğrenildi.

Bursa'dan gelen baba H.S., polise verdiği ifadede oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRIDAN 1 HAFTA ÖNCE PROVOKATİF PAYLAŞIM

Saldırıdan bir hafta önce X platformunda Zafer Partisi'ne yakınlığıyla bilinen "Muhalif Gençlik" isimli hesaptan yapılan provokatif bir paylaşım dikkat çekti.

Söz konusu paylaşımda 23 Şubat 1979'da Fatih Camisi avlusunda saldırı sonucu öldürülen Metin Yüksel'in cenazesinin görseli paylaşılarak "En delikanlınızı Fatih Camiinin avlusunda vurduk. Yeşil komünistler akıllı olsun!" şeklinde tehdit dolu ifadeler kullanıldı.

HESABI YÖNETEN İSİM TUTUKLU

Nefret söylemi ile kutuplaştırma ve İslam düşmanlığı yaparak vatandaşları tahrik eden hesabın yöneticisi Ali Kağan Yıldırım, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma sonrası tutuklanmıştı.

Söz konusu hesabı şimdi Abdurrahman Gülseren isimli şahıs yönetiyor.

Gülseren'in Zafer Partisi'ne ve Özdağ'a yakın olduğu biliniyor.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya uğrayan Usta ve Erdem'in tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiğini söyledi.

Yerlikaya, "İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıya ilişkin, "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca #adlisoruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırı sonrası açıklama yaptı. Saldırıyı lanetlediklerini belirten Çelik, "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Erbaş, "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL HASTANEYE GİTTİ

İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor." dedi.

MURAT KURUM'DAN KINAMA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Fatih Camii'nde bugün yaşanan menfur saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." dedi.



BU ÜLKE ORGANİZE İŞLERE MÜSAADE ETMEZ



Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikasının Kızılcahamam'da düzenlediği 3. Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ümit ederiz saldırgan münferit hadisenin failidir. Eğer bu işin arkasında birtakım organize işler varsa bu işlerin sahipleri de şunu iyi bilsin, bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar şuurludur. Bu milletin mayası Müslümanlıkla yoğrulmuştur. Milletimizi ortak değerlerde birleştirmeliyiz." dedi.

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