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Fatih Altaylı ile Uğur Emek'in
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Fatih Altaylı ile Uğur Emek'in "Elektrikte vurgun" yalanı çürüdü! EPDK'dan iki isme suç duyurusu!

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 17:15

CHP yandaşı isimler, televizyon kanallarında algı yaptıkları yetmiyormuş gibi uzun bir süredir kendilerine açtıkları Youtube kanallarından yalan operasyonuna devam ediyor. Bunun başını çeken isimlerden biri ise Fatih Altaylı. Altaylı'nın 2 gün önce Uğur Emek ile yaptığı programda bu kez hedefte EPDK vardı. EPDK'nın “RES/GES önlisans başvuruları ile milyarlarca dolarlık vurgun yaptığı ve rant dağıttığı”nı iddia eden Emek, elektrikte vurgun yapıldığını söyledi. Konuyla ilgili EPDK'dan açıklama geldi. Başvuruların 2019'dan bu yana online yapıldığına dikkat çeken EPDK, iddianın yalan olduğunu belirterek iki isim hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

CHP yandaşı Fatih Altaylı ve Uğur Emekin Elektrikte vurgun yalanı çürüdü! EPDKdan iki isme suç duyurusu
CHP yandaşı Fatih Altaylı ve Uğur Emek'in "Elektrikte vurgun" yalanı çürüdü! EPDK'dan iki isme suç duyurusu

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