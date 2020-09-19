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Fahrettin Koca'dan İspanyol Gribi uyarısı: Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu

Fahrettin Koca'dan İspanyol Gribi uyarısı: Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu
19.09.2020 21:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile İspanyol Gribi arasındaki bağlantıya değindi. Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması gereken tedbirlere dikkat çekti.


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