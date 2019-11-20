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EYT (Erken emeklilik) nedir? Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Dünyada emeklilik şartları ve yaşları neler?

20.11.2019 14:20

Son günlerde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen konulardan birisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında emeklilikle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan var mı? 1999 sonrası sigortalı olan erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı kaç? Dünyada emeklilik şartları neler? Dünyada emeklilik yaşları nedir? Türkiye'de maaş ödemelerinin dağılımı ne şekilde? Batı ülkelerinde emeklilik yaşı nedir? Erken emeklilik (EYT) neden ülke ekonomisine zararlı? İşte gündemdeki merak edilen tüm bu sorulara Faruk Erdem'in detaylı açıklamaları...


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