Evlat nöbetinde 100. gün! Anaların Diyarbakır'dan yükselen feryadı Kandil'i deldi 11.12.2019 13:04

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın, HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemiyle evladına kavuşması diğer ailelere de umut oldu. 3 Eylül'de 3 aile ile başlayan evlat nöbeti 58 aileye ulaştı. Evlat nöbetinin 100. gününde aillerden mesaj geldi. İşte annelerin evlat nöbetinin 100 günlük özeti...

Hacire Akar'ın "evladımı istiyorum" çığlığı yurdun dört bir yanında yankılandı. Akar'ın, 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar için HDP İl Başkanlığı önündeki mücadelesi sonuç verdi, çocuğuna kavuştu.

3 AİLEYLE BAŞLAYAN EYLEM ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Akar'ın mücadelesi ve evladına kavuşması, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelere de umut oldu. Aileler, 3 Eylül'de Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 3 aileyle başlayan eylem çığ gibi büyüdü. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, tek tek Diyarbakır'a geldi.

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN İNSANLAR DİYARBAKIR'IN YOLUNU TUTTU

5 Eylül'de eyleme katılan aile sayısı 10'a, 7 Eylül'de 13'e ve sonunda 58 aileye kadar çıktı. Ailelerin feryadı Türkiye genelinde de yankı buldu. Nöbetteki anne ve babaların dört bir yandan ziyaretçileri oldu. Siyasiler, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, şehit yakınları ve toplumun her kesiminden insanlar Diyarbakır'ın yolunu tuttu.

YURT DIŞINDA DA YANKI BULDU

Ailelerin feryadı yurt dışında da yankı buldu. Avrupa Parlamentosu'ndan Çekyalı bir milletvekili ve 8 ülkenin Ankara Büyükelçileri anneleri dinlemek için Diyarbakır'daydı.

AİLELER TEHDİTLERLE DE KARŞILAŞTI

Ailelerin eylemi HDP'lileri rahatsız etti. Milletvekilleri parti il binasına girerken ailelere hakaret etti. Eyleme engelolmak için parti otobüsü binanın önüne çekildi. Aileler tehditlerle de karşılaştı.

Diyarbakır Bağlar Gençlik Kolları, aileleri ölümle, dağdaki evlatları ile tehdit etti.

Ailelerin kararlı duruşu sonuç vermeye başladı. Eylemin 99'uncu gününde anne Hatice Ceylan evladı Cafer'e kavuştu. Hatice Ceylan'ın sevinci, 100 gündür eylemde olan diğer ailelere de umut oldu.

Anne ve babalara seslenen anne Ceylan, buradaki direnişin sonuç vermeye başladığını belirterek, "Gelin sesimize ses katın. Evlatlarınız için mücadele edin." dedi.

AİLELERDEN MESAJ VAR

Anne Ayşegül Biçer: Evlatlarımızı onlar gönderdi, onlar getirsin. 1 Yıl değil bin yıl da olsa vazgeçmeyeceğiz. CHP, PKK'ya destek gidiyor, bize destek gelmedi. Kürtlere en büyük zulmü HDPKK yapıyor.

Baba Süleyman Aydın: Oğlumu dağa HDP gönderdi. 100 gündür buradayız, HDP açıklama yapamıyor. HDPKK Kürtleri temsil etmiyor. Biz evlatlarımızı HDP'den almadan buradan gitmeyeceğiz.

Anne Süheyla Demir: HDP demek PKK demektir. Bizim çocuklarımızı dağa HDP gönderdi. Yeter artık, evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı onlara bırakmayacağız.

Baba Şevket Bingöl: HDPKK ile savaşacağız, çocuklarımızı kurtaracağız.