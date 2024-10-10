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Evinde silahlı saldırıya uğradı
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Evinde silahlı saldırıya uğradı

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 00:33 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 00:38

Çorum’un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Çorum'da evinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'ta ikamet eden Faruk Y. (28), evinde oturduğu sırada kapısı çalındı. Dışarı çıkan Faruk Y.'ye kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile 7 el ateş edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Faruk Y. yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Faruk Y., ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri kaçan şahıs veya şahısların yakalamak için çalışma başlattı.

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