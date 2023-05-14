ETİMESGUT SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI ANKARA ETİMESGUT oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde ANKARA ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 ANKARA ETİMESGUT Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

ANKARA ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2023

Ankara Etimesgut seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.

ANKARA ETİMESGUT 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YURT DIŞINDA REKOR KATILIM

Yurt dışı temsilciliklerde rekor katılımla 1 milyon 691 bin 531 kişi oy kullandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenden 1 milyon 691 bin 531'i YSK tarafından belirlenen yurt dışı temsilciliklere giderek oy verdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 27 Nisan'da başlayan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı. Bu sayı ile 2023 seçimleri, daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Nisan'da başlamış, yer yer değişiklik gösterse de 9 Mayıs'a kadar yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan 3 milyon 416 bin 98 seçmene belirlenen temsilciliklerde oy kullanma imkanı tanınmıştı.

Sona eren oy verme işlemleri kapsamında, 1 milyon 691 bin 531 seçmen yurt dışı temsilciliklerde sandık başına giderek oy kullandı. Böylece yurt dışında oy kullanılan 6'ncı seçimde, seçmenler, en yüksek katılımı göstermiş oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde ilk kez 2014'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullanılmaya başlanmış, bu seçimde 232 bin 795 kişi sandığa gitmişti. 7 Haziran 2015'teki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 931 bin 646, 1 Kasım 2015'teki 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 1 milyon 159 bin 871, 2017'deki Anayasa Değişikliği Referandumu'na 1 milyon 325 bin 682, 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 1 milyon 358 bin 584 seçmen katılmıştı.

Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden gümrüklerde oy veren sayısı ise 125 bin 479 olarak gerçekleşti. Yurt dışı seçmenler, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrüklerde oy verebilecek.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

İKİNCİ TURA KALIRSA OYLAR NASIL KULLANILACAK?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.