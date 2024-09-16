Estonyalı akrobat, ip üstünde Asya'dan Avrupa'ya geçti

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 11:06 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 11:06

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yapılan bir rekor denemesi, büyük ilgi gördü. Estonyalı akrobat Jan Roose, 165 metre yükseklikte kuurlan çelik tel üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti. Roose, bu başarısıyla ip üstünde kıta değiştiren ilk insan oldu.

REKORA YÜRÜYÜŞ

Yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi başarıyla geçen Roose'un rekor denemesi, iki kıta arasındaki yüksek ip üzerinde gerçekleştirildi. Roose'un bu olağanüstü performansı izleyenleri nefes kesen anlar yaşattı.

"TARİH YAZDIM, ÇOK MUTLUYUM"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleşen Continental Pass sonrası duygularını ifade eden Red Bull sporcusu Jaan Roose, "Boğaz, iki kıtayı birleştirmesinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme, ayrıca inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntılarıyla birleştirince, slacklining için eşsiz bir lokasyon oldu. Tarih yazdım, dolayısıyla çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'U İZLEMEK ÇOK ZEVKLİYDİ"

Estonyalı Red Bull sporcusu Jaan Roose, ''İlk başta üşüyordum fakat yürümeye başlayınca ısındım. Yukarıda olmak stresli. Neredeyse 1 saat süren bir yürüyüştü. Şansım oldukça iyi gitti. İpin üzerinde yürümek çok zor ama yukarıda olmak ve İstanbul'u izlemek çok zevkliydi. Hatta bir ara güneş ışınları gözüme geliyordu. 50-60 ülkede ip üzerinde yürüdüm. İstanbul'a da daha önce gelmiştim. Buranın çok önemli bir şehir olduğunu biliyorum. O yüzden tekrar olursa denemek isterim'' dedi.

Roose, bugüne dek slackline alanında çok sayıda dünya rekorunun ve dünyada ilklerin de sahibi oldu. Daha önce Estonya'nın en yüksek çağlayanı Valaste Şelalesi'ni kışın ortasında yerden 50 metre yükseklikte bir ipin üzerinde geçen, geçtiğimiz yıl Katar'da dünyanın en uzun tek bina slackline yürüyüşünü tamamlayan Roose'un kariyerindeki en son ilki tarihi kıtalar arası yürüyüş Red Bull Türkiye'nin sosyal medya hesabından izlenebiliyor.