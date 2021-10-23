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Esra Hankulu cinayetinde HTS kaydı detayı! Şüpheli Ümitcan Uygun...

Esra Hankulu cinayetinde HTS kaydı detayı! Şüpheli Ümitcan Uygun...
23.10.2021 10:30
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Türkiye'nin konuştuğu şüpheli ölümde son dakika gelişmesi... Esra Hankulu isimli genç kadının 3 Ağustos’ta evindeki ölümüne ilişkin iddianamede, dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Şüpheli Ümitcan Uygun ifadesinde, “evden çıkarken Esra Hankulu’nun yaşamakta olduğunu, kendisini uğurladığını ve kendisi evden çıktıktan sonra evin kapısını içeriden kilitlediğini” iddia etmişti. Peki eve gelen sağlık ekipleri içeriye nasıl girdi? Ümitcan Uygun evden çıkarken Esra Hankulu hayatta mıydı? İşte iddianameden öne çıkan çarpıcı detaylar...

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İddianamede, şüpheli Ümitcan Uygun hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G. hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis istendi.


İddianamede şüpheli Ümitcan Uygun'un ifadesinde, "evden çıkarken Esra Hankulu'nun yaşamakta olduğunu, kendisini uğurladığını ve kendisi evden çıktıktan sonra evin kapısını içeriden kilitlediğini" iddia ettiği hatırlatıldı. Ancak, olay günü eve gelen sağlık ekiplerine kapıyı açan Furkan G.'nin "sağlık ekiplerine kapıyı kendisinin açtığını, kapının içeriden kilitli olmadığını" söylediği belirtilerek, "bu gerekçe ile şüpheli Ümitcan Uygun evden çıkarken maktule Esra Hankulu'nun hayatta olmadığının ispatlandığı" denildi.

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