Esra Erol'daki Temel Aydın canlı yayında çileden çıktı! Karısı Esma önce başkasına kaçtı sonra... 19.03.2020 19:13

Esra Erol'da canlı yayınında Temel - Esma Aydın çiftinin arasındaki diyaloglar sosyal medyaya damga vurdu. Kocasını aldattı, lise aşkıma kaçtım dedi. Esma Aydın'ın kaçtığı adamın hem 20 yaş büyük hem de evli olduğu Esra Erol'da ortaya çıktı. Genç kadın öğrendiği gerçek karşısında verdiği tepki ile herkesi şaşırttı. Esma'nın babası Nuri Bey canlı yayında günler sonra kızına kavuştu. Nuri Bey ise 'Benim kızım kocası Temel yüzünden evden kaçtı' diyerek kızını haklı buldu. Ancak Esma'nın verdiği son karar herkesi şoke etti. İşte Esra Erol canlı yayınında adı geçen Temel Aydın - Nuri Aydın - Mehmet Çetin'in yaşadıkları...

Esra Erol'daki Temel Aydın ile Esma Aydın'ın yaşadıkları tüm Türkiye'yi şoke etti. 9 Mart gecesi ortadan kaybolan Temel Aydın'ın karısı Esma bulundu. Canlı yayına katılan Esma, lise aşkının yayına kaçtığını Esra Erol canlı yayınında itiraf etmişti.

Temal Aydın'ın eşi Esma'nın lise arkadaşım dediği Hakan'ın gerçekte Mehmet Çetin olduğu ve kendisinden 20 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Ancak tek saklı kalmış gerçek bu değildi.