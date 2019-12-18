Eskişehir’de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü 18.12.2019 23:42

Eskişehir’de aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın görgü şahidi ne olduğunu anlamadığını belirterek "Deprem mi oluyor ne oluyor, dedim" ifadelerini kullandı.