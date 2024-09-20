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Eskişehir'de Kadın Aile Hekimine Darp Kamerada!
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Eskişehir'de Kadın Aile Hekimine Darp Kamerada!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 17:18 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 17:18

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan A.D. isimli doktora oğluna rapor almak isteyen Y.C. isimli kadın saldırdı. Beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri doktoru darp eden anneyi gözaltına aldı. Aile hekimi A.D. ise hastanede tedaviye alındı. İşte doktora saldırıya dair olay anı görüntüleri.

Eskişehir'de bir kadın oğluna rapor vermeyen kadın aile hekimi A.D.'yi darbetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile merkezine giden Y.C., oğluna rapor almak istediğini söyledi. Merkezdeki 4 aile hekiminden biri olan A.D., başka bir aile hekimine kayıtlı Y.C.'nin oğluna misafir kaydı açarak muayene etti.

Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbetti

RAPOR ALAMAYINCA DOKTORA SALDIRDI
Çocuğun sağlık sorunu olmadığını belirleyen aile hekimi A.D. rapor veremeyeceğini söylemesi üzerine Y.C.'nin saldırısına uğradı. Aile hekimi A.D., başını evrak dolabına çarpıp yere düşerken, Y.C. yerde de hekime saldırısını sürdürdü. Sesleri duyan çalışanlar ve sıra bekleyen hastaların araya girmesi sonucu Y.C., odadan uzaklaştırıldı.

Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbetti

GÖZALTINA ALINDI
Beyaz kod verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Y.C.'yi gözaltına aldı. Aile hekimi A.D., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi Dr. A.D.'nin müşahede altında tutulduğu belirtildi.

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