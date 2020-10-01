Azerbaycan'da 1992-1993 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı olan Ebulfez Elçibey, Hocalı'da yaşananları ve eski Türkiye'nin o dönem Azerbaycan'ı nasıl yalnız bıraktığını savaş muhabiri Mithat Bereket'e anlatıyor. Elçibey, "Türkiye'den Hocalı'daki kadınları ve çocukları kurtarmak için 4 tane helikopter istedim, vermediler. Ben daha ne isteyeceğim?" ifadeleri dikkat çekti. Elçibey başka bir röportajında ise "Türkiye'den 200 milyon dolar kredi istedik, vermediler, İran verecekti, istemedim." dedi. Dönemin Başbakan'ı Süleyman Demirel nedendir bilinmez, Elçibey'e karşı tutum sergiledi.
Eski Türkiye, 28 yıl önce Azerbaycan'ı böyle yalnız bıraktı
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