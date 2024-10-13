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Esenyurt E-5 karayolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı
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Esenyurt E-5 karayolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024, 18:15 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024, 18:15

Esenyurt Saadetdere E-5 Karayolu Avcılar yönünde aniden duran trafik nedeniyle 4 araç kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, karayolunda yoğun trafik oluştu.

Esenyurt'ta aniden duran trafik saat 16.30 sıralarında E-5 Karayolu Saadetdere mevkii Avcılar istikametinde kazaya sebebiyet verdi. İddiaya göre, 61 EA 381 plakalı otomobilin sürücüsü aniden duran trafiği fark edince yavaşlamak istedi. O esnada arkasında seyreden bir araç önündeki otomobile çarpmamak için sağ şeride geçerken bir başka araca çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen karayolunda yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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