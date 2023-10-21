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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 10:07 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 11:13

Esenyurt çocuğun düşme anı videosu! Beşinci kattan arabanın üstüne düştüğü an güvenlik kamerasında! İşte o görüntü | VİDEO

İstanbul Esenyurt’ta 10 yaşındaki çocuk, 5 katlı binanın en üst kat penceresinden park halindeki aracın üstüne düştü. Olay sonrası ambulansla hastaneye götürülen çocuğun tedavisi devam ederken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

İstanbul Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuk, 5 katlı binanın en üst kat penceresinden park halindeki aracın üstüne düştü.

PENCEREDEN DÜŞTÜ
Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Ömer Çapar, zemin üzeri 5 katlı binanın 5. katındaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü.

Sokakta park halindeki hafif ticari aracın ön camına düşen çocuğa yardım için sokak sakinleri koştu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle aracın camı kırılırken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakta yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Çapar, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay sonrası sokağa gelen ailesi gözyaşlarına hakim olamazken çocuğun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan düşme anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Bugün öğle saatlerinde 10 yaşında bir çocuk binanın en üst katından park halindeki bir aracın üzerine düşüyor. Aracın ön camı kırılıyor. Çevredekiler ambulansı arıyorlar. Ambulansla hastaneye götürüyorlar. Çocuğun durumunu bilmiyorum. Ailesine çok geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur" dedi.

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