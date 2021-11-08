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Esenler'de bir tuhaf olay! Otomobille takla attı sağlık ekipleriyle tartıştı!

Esenler'de bir tuhaf olay! Otomobille takla attı sağlık ekipleriyle tartıştı!
08.11.2021 09:58
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İstanbul Esenler O-3 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Otomobil sürücüsü kazayı hafif şekilde atlatırken kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekipleriyle tartıştı.

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Kaza, Esenler O-3 Karayolu Topkapı istikametinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Burak S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HZ 9707 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarpıktan sonra takla attı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücü Burak S.'ye müdahale etmek istedi, ancak sürücü Burak S. sağlık ekipleriyle tartıştı.

Bir süre sonra ikna edilen sürücü Burak S. sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.

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