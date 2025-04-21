Esenler hafriyat kamyonu kaza videosu: Çocuğu böyle ezdi!

Giriş Tarihi: 21.04.2025 15:33:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 15:39:17

Esenler'de hafriyat kamyonunun çarptığı 6 yaşındaki Can Demir B. hayatını kaybetti. Şoför K.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuğun hafriyat kamyonu altında ezilerek hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Birlik Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şoför K.G. idaresindeki hafriyat kamyonu, 6 yaşındaki Can Demir B.'ye çarptı, ardından üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri Can Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri sürücü K.G.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili polis ekiplerin başlattığı çalışmalar sürüyor. Kaza sonra yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anına ait çevredkei bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde caddede ilerleyen hafriyat kamyonunun altında sürüklendiği görüntüler yer alıyor. 6 yaşındaki çocuğun üstünden geçen kamyon sürücüsü Can Demi'in ölümüne neden oluyor. Kaza sırasında çevrede bulunanların yaşadığı panik ve korku anları da kameraya yansıyor.