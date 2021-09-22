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Esad’dan Kılıçdaroğlu’na buluşma çağrısı! Neden CHP’ye davet gönderdi?

Esad’dan Kılıçdaroğlu’na buluşma çağrısı! Neden CHP’ye davet gönderdi?
22.09.2021 13:49
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Yüz binlerce masum sivilin katledilmesinin ve milyonlarcasının mülteci durumuna düşmesinin ana sorumlusu olan katil Beşar Esad'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "buluşalım" çağrısı geldi. Bu iddia eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'a ait. Peki bu gelişmeler ne anlama geliyor? Elinde masumların kanı olan Esad neden CHP’ye davet gönderdi? Katil Esad neye çözüm olacak? CHP lideri sivillerin zulmünden kaçtığı Esad ile ne görüşecek? Tüm bu gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.


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