Ermenistan’dan Berde'ye misket bombasıyla saldırdı: 1'i çocuk 4 ölü, 10 yaralı

Dünyaya ‘ateşkes istiyoruz’ diye ağlayan Ermenistan varılan ateşkes anlaşmasını üçüncü kez ihlal ederek misket bombasıyla saldırdı. Azerbaycan'ın Berde kentinde 7 yaşındaki Aysu ile 3 kişi daha hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.