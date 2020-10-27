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Ermenistan’dan Berde'ye misket bombasıyla saldırdı: 1'i çocuk 4 ölü, 10 yaralı

Ermenistan’dan Berde'ye misket bombasıyla saldırdı: 1'i çocuk 4 ölü, 10 yaralı
27.10.2020 21:38

Dünyaya ‘ateşkes istiyoruz’ diye ağlayan Ermenistan varılan ateşkes anlaşmasını üçüncü kez ihlal ederek misket bombasıyla saldırdı. Azerbaycan'ın Berde kentinde 7 yaşındaki Aysu ile 3 kişi daha hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.


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