Erdoğan cuma namazını Güneysu Merkez Camisi'nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kıldı.

Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!
