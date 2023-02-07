Haberler Haber Videoları Enkaz altında uyuyan çocuk videosu izle! Ekipler ''Günaydın'' diyerek kurtardı: “Ne oluyor ya, ne oluyor?”

Enkaz altında uyuyan çocuk videosu izle! Ekipler ''Günaydın'' diyerek kurtardı: “Ne oluyor ya, ne oluyor?”

Enkaz altında uyuyan çocuk videosu izle! Ekipler ''Günaydın'' diyerek kurtardı: “Ne oluyor ya, ne oluyor?”
07.02.2023 13:49

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları ara vermeden devam ederken enkazın altından sevindiren görüntüler gelmeye devam ediyor. Enkaz altında uyuduğu fark edilen küçük depremzedeyi ekipler ''Günaydın'' diyerek kurtardı. Kurtarma ekibini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen çocuğun “Ne oluyor ya, ne oluyor?” tepkisi ise tebessüm ettirdi.

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