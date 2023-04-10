En idealist kadro: AK Parti milletvekili adayları kesinleşti!

AK Parti'de 2023 seçimleri milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulanıp 65 isim aday gösterilmedi. Bakanlardan 15'i ilk sıralardan gösterildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vekillik istemedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise İstanbul 1. Bölge 1. Sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıradan listeye girdi. Cumhur İttifakı bileşenleri MHP, Yeniden Refah Partisi ve BBP YSK'ya kendi listelerini vedi.



HÜDAPAR'a 4, DSP'ye ise 3 vekillik verildi. Yapıcıoğlu ile Önder Aksakal, İstanbul'dan aday gösterildi.





EN GENÇ VEKİL ADAYI

İstanbul 3. bölge 9. sıradan aday gösterilen 73 yaşındaki Şamil Ayrım'ın en yaşlı vekil adayı olduğu öğrenildi. İzmir 1. Bölge 10. sıra adayı 18 yaşındaki Nisa Alptekin'in ise TBMM'nin en genç vekili olacağı belirtildi.





-HULKİ CEVİZOĞLU (Gazeteci-yazar-Akademisyen)- İstanbul 1. Bölge 6. sıra



-UMUT ARMAN SONAY (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge Cerrah Halit Yerebakan - İstanbul 2. Bölge



-SEVAN SIVACIOĞLU (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge



-YÜCEL ARZEN (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden



-ŞEBNEM BURSALI (Gazeteci) - İzmir'den



-MEHMET ALİ ÇELEBİ - İzmir'den



-PROF. DR. MEHMET ŞAHİN (Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- K.Maraş



-SADETTİN HÜLAGÜ (Rektör) - Kocaeli 1. sıra

-BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU (Oyuncu) - Manisa 1. Sıra