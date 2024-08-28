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Emine Erdoğan'dan duygusal Şule Yüksel Şenler paylaşımı: 'Özlemle yad ediyorum''
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Emine Erdoğan'dan duygusal Şule Yüksel Şenler paylaşımı: 'Özlemle yad ediyorum''

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024, 13:26 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024, 13:26

Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, yazıları ve yaşam tarzıyla genç kızlara ilham kaynağı olan Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i ölüm yıl dönümünde özlemle andı.

Başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden biri olan gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden beş yıl geçti. "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla geniş kitlelere ulaşan ve bir dönemin toplumsal hareketine öncülük eden Şenler, bıraktığı derin izlerle anılmaya devam ediyor.

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'e Duygusal Mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5. yılında da unutmadı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi.

"Bir neslin kalbine dokunan, inancı ile kalemini bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti. Ne mutlu ki bugün, mirasını yaşatmak için kurduğumuz Şule Yüksel Şenler Vakfı, ömrünü adadığı herkes için adil bir dünya hayalini yeni nesillerin kalbine nakşediyor. Bilhassa gençlerimizin, onun fikirlerine ve ideallerine sıkı sıkıya sarılmasını temenni ediyor, Şule ablayı özlemle yad ediyorum."

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