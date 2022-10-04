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Emin Şirin'den 'başörtüsü' için skandal sözler!

Emin Şirin'den 'başörtüsü' için skandal sözler!
04.10.2022 12:32

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2023 seçimleri yaklaşırken CHP'nin algı ve ikiyüzlü siyaseti etkisini artırıyor. Bunun son örneği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosuyla bir kez daha gözler önüne serildi. Yıllar önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözdüğü başörtüsü meselesini manidar bir şekilde diline doladı. Kılıçdaroğlu'nun bu riyakar çıkışı tepki çekerken CHP'nin kanalında yine bir skandal yaşandı. TELE 1'de konuşan eski milletvekili Emin Şirin, "Biraz anlamamış vaziyetteyim. Çünkü başörtüsü meselesi çoktan halloldu. Türkiye'de başörtüsü meselesine ilişkin verilecek kanun teklifi kalıp kalmadığını bilmiyorum." ifadeleriyle meselenin çözüldüğüne dikkat çekerken skandal ifadelerle yine başörtüsünü hedef aldı. Şirin, "Başörtüsüne hatta belki aşırı serbestiyetlik bile geldi. Ben mesela hala hakime hanımların başörtüsü takmasını tarafsızlık ilkesine aykırı buluyorum." dedi.

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