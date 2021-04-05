Emekli amirallerin darbe kokan bildirisiyle ilgili TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan A Haber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirme

Pazar gece yarısı 104 eski emekli amiralin imzasıyla yayınlanan darbe imalı bildiriye tepkiler sürerken, A Haber canlı yayınına katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuyla ilgili yaşananları değerlendirdi.

İşte Feyzioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

"Yakınlarda 126 emekli büyükelçi benzer bir açıklama yaptı. Bu 126 emekli büyükelçinin açıklamasından sonra ortalık ayağa kalkmadı. Kimse kıyamet koparmadı. Neden? Çünkü Türk siyasi tarihinde emekli ya da muvazzaf diplomatlar birliği darbe yapmadı, darbe girişiminde de bulunmadı. Dolayısıyla bu düşünce özgürlüğü kalıpları içerisinde evet eleştirildi, desteklendi, tartışıldı ama böyle büyük bir tepkiyle karşılaşmadı. Dolayısıyla buradaki sorun içerikten önce 104 emekli de olsa amiralin bir araya gelerek gece yarısı bir açıklama yapmaları. Bunu bir kenara koyuyorum.

"ŞENTOP'U DİNLEMEMİŞLER"

Bir başka konu var ki bu üzücü aslında. Çünkü sayın imzacılar, bir kısmını da ben iyi tanırım burada huzurda da söyleyeyim bu insanların bir kısmı FETÖ'nün kumpaslarına maruz kalmış ve eziyet görmüşlerdir. Vatanlarını canları pahasına savunmuşlardır. Dolayısıyla toptancı cümlelerle herkesi bir anlık bir imza sebebiyle tarihin kara sayfalarına atmayalım. Bir sakin olalım burada. Söylediğim şey şu; bu insanlar Mustafa Şentop başkanın açıklamasını dinlememişler. Üzüldüğüm noktalardan biri de bu. Başkasından aktarılan bilgiyle, kulaktan dolma sözlerle birden bir hiddete kapılmışlar.

"MONTRÖ'YÜ TARTIŞMAYA AÇANLAR KENDİLERİ"

Ben sayın izleyenlere Meclis Başkanımızın açıklamasını söyleyeyim. Kendisine bir gazeteci soruyor. Diyor ki, "Cumhurbaşkanlığı kararıyla örneğin Montrö'den de çekilmek mümkün müdür?" diyor, Mustafa Şentop da "Hukuken teknik olarak mümkün ama muhtemel değil. Teknik olarak yeteri kadar maya bulursanız Marmara Denizi'nden de yoğurt yapabilirsiniz" diyor. Yani işi dalgaya da vuruyor. Bu kadar gayriciddi bir şeydir diyor Montrö'den çekilmeyi akla getirmeniz. Hani göle maya çalma hikayesiyle de bu konuda yorum yapmaya bile gerek yok anlamında söylüyor.

Montrö önemli bir sözleşme. Bu sözleşmeyi 104 amiralin Mustafa Şentop Bey'in açıklamasını dinlemeden, belki WhatsApp gruplarından aktarma bilgilerle belki de kulaktan dolma bilgilerle böyle oturup Montrö'yü tartışmaya açmaları yanlış. İçinde diyor ki "Montrö tartışmaya açılmamalıdır." Ama açan kendileri. Şentop açmadı ki tartışmaya.

Peki nedir bu tepki? Dedim ya emekli büyükelçiler açıklama yaptığında kıyamet kopmadı ama askerler açıklama yaptığında koptu. Türkiye'nin geçmişinde emekli ya da ihraç edilmiş asker darbesi de var. 60 ihtilalinden sonra "Talat Aydemir vakası" var. İhraç edildiği halde darbeye girişmiştir. Mesafe de kaydetmiştir. Bu bakımdan hassasiyeti var Türkiye'nin. Yapmamaları gerektiğini düşünürüm."