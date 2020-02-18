Elazığlı depremzede Sultan Tarınç: Yardımlara ilişkin sözlerim çarpıtıldı 18.02.2020 10:20

Elazığlı depremzede Sultan Tarınç, devletin yardımlarına ilişkin sosyal medyada yer alan açıklamaları çarpıtıldığı için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Deprem üzerinden bile provokasyon yaparak siyasi prim kasmaktan geri durmayan Sözcü Gazetesi, depremzedelerin "aç, susuz kaldığını" ve "toplanan paralar nereye gidiyor" diye isyan ettiklerini iddia etmişti.

Elazığ'daki depremde evi hasar gören depremzede Sultan Tarınç, yapılan yardımlarla ilişkin bir televizyon kanalına yaptığı ve sosyal medyada yer alan açıklamada sarf ettiği sözlerinden dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Tarınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde aralarında 14 kişinin hayatını kaybettiği binanında bulunduğu Dilek Sitesi'ndeki farklı bir blokta oturduğunu belirtti.

Depremde oturdukları bina yıkılmadığı için Allah'a sonsuz şükür ettiklerini ifade eden Tarınç, "Depremde oturduğumuz bina ağır hasar aldı, ilk geceden evlerimizin mühürlendi, bir daha evimize giremedik. Ondan sonra depremin 4. günü bize evimize girebilmek için 2 saat izin verildi, evi 2 saatte boşaltacaksınız dediler. Sonra biz içeri girince bina tekrar sallanmaya başladı. Bize dışarıdan bağırdılar, evlerinizden çıkın diye, bizde tekrar dışarı çıktık."

Tarınç, depremde hem kapı komşularını kaybettikleri hem de içerisindeki tüm eşyaları ile evlerinden oldukları için büyük bir moral bozukluğu yaşadıklarını dile getirdi.

Böyle bir ruh haliyle dışarı çıktığı esnada kendisine uzanan mikrofona daha kendilerine ulaşmayan ancak sonradan devletin sıcak elini hissettikleri yardımlarına yönelik sonradan pişmanlık duyduğu sözler sarf ettiğini aktaran Tarınç, şöyle devam etti:

"O gün o kargaşada ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bizi bir muhtarlığa yolluyorlardı, bir AFAD'a yolluyorlardı, bir başka yere yolluyorlardı. Gerçekten çok kamandık, sürekli bizi bir yerden bir yerlere yolluyorlardı. Bize doğru bir cevap vermiyorlardı, psikolojimizde bozulmuştu. Zaten dışarıda idik, soğukta idik. O yüzden bir an için orada bir basın mensubu çıktı karşıma, bir mikrofon tuttu. Bende ne dediğimi, ne konuştuğumu bilmiyorum. Öyle bir şeyler oldu. Benim yaptığım ilk konuşmadan dolayı devletimin üstüne çok yüklenmişler. Biz devletimizin düşmanı değiliz. Devletimizde hiçbir zaman halkın düşmanı değildir. Ben o an için ne dediğimi bile bilmiyorum."

Tarınç, devletin tüm imkanlarını Elazığ'daki depremzedeler için seferber ettiğini ancak kendisinin henüz kendilerine ulaşmayan yardımlardan dolayı aceleci davranarak bir bakıma haksız eleştirilerde bulunarak hata yaptığı vurguladı.

Yapmış olduğu bu hatanın sosyal medyadaki bazı çevrelerin fırsata dönüştürerek devlete yüklendiğini, kimilerinin ise devlet düşmanı diye kendisini eleştirdiğini kaydeden Tarınç, bir anlık öfkeyle sarf ettiği sözlerden dolayı kimsenin kendisi üzerinden algı operasyonu yapmaya hakkı olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben devletime teşekkür ediyorum. Devletim sesimi duydu ama başkaları başka yöne çekiyor. Benim hakkımda kötü konuşanlara suç duyurusunda bulunacağım. Adliyeye gidip suç durusunda bulunacağım, ondan sonra kim ne yaparsa yapsın."



SÖZCÜ GAZETESİ ALÇAK BİR PROVOKASYONA İMZA ATMIŞTI

Yaptığı birçok yalan ve manipülatif haberle bilinen CHP yandaşı Sözcü, "Elazığlı depremzelere yardım ulaşmıyor" yalanıyla tepki çekmişti.