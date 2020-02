Elazığ'daki depremzedeler yalan haber yapan FOX TV'yi bölgeden kovdu! 19.02.2020 16:51

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hasarın ciddi boyutlara ulaşması Türkiye genelinde seferberliğin oluşmasını sağlamış deprem bölgesine adeta yardım yağmıştı. Tüm Türkiye Elazığ’a yardım peşindeyken algı operasyonlarının bir numaralı adresi olan FOX TV, yine yalan haber yapmış bölge halkının büyük tepkisini çekmişti. Gelen son dakika haberine göre, depremzedeler, yine Elazığ’a giden FOX TV ekibini deprem yüzünden yapılan çalışmaların olduğu bölgeden kovdu. FOX TV muhabiri ile tartışan depremzedelerden biri olayı an be an kaydetti.

Depremzedeler için devlet ve millet tüm imkanlarını seferber ederek yaraları hızlı bir şekilde sarmaya çalışırken belli odaklar yine algı operasyonu için düğmeye basmıştı.

FOX TİLKİLİĞİN YİNE GÖSTERDİ!

ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu Türkçe kelime anlamı tilki olan FOX da bunların başında geldi. Yalan yanlış bilgilerle gündemi meşgul eden FOX, bu kez Elazığlı vatandaşlara takıldı.

DEPREMZEDELER FOX TV MUHABİRİNİ KOVDU

FOX TV haber bülteninde yer verilen "Elazığ Akpınar mahallesindeki çadır alanına yardım gitmedi" yalanından sonra bugün tekrar bölgeye giden FOX muhabirleri vatandaşlar tarafından kovuldu.