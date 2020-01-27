Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarla ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı. Mustafa Paşa mahallesinde yarısı ayakta kalan 5 katlı apartmanın yıkılan kısmının altındaki dükkanda kolonların kesildiği öne sürüldü. 13 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılan kısmının altında dükkan bulunduğu ve deprem öncesi dükkan içerisindeki kolonların kesilerek genişletme çalışması yapıldığı ileri sürüldü. Mahalle sakinleri o iddialarla ilgili konuştu.
Elazığ’da depremde çöken binayla ilgili korkunç iddia27.01.2020 23:46
- Elazığ’da depremde çöken binayla ilgili korkunç iddia
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