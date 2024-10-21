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Elazığ'da beton pompası aracının çarptığı yaya öldü
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Elazığ'da beton pompası aracının çarptığı yaya öldü

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 18:27 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 18:27

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken beton pompası aracının çarptığı İsmail Mamur (70), hayatını kaybetti.

Elazığ'da bir kişi karşıdan karşıya geçmek isterken beton pompası aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Şehit İdris Doğan Caddesi'nde meydana geldi. B.T. idaresindeki 23 AAD 333 plakalı beton pompası aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Mamur'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mamur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mamur'un cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülürken, B.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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