Elazığa8binKonut | İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Elazığ' paylaşımı

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Elazığ depremi sonrası yapılan konutlarla ilgili son rakamların yer aldığı bir videoyu paylaştı. Altun, paylaşımında, "İlk andan itibaren Elazığ’daydık. Depremden sadece 6 ay sonra 2517 konutu depremzedelere teslim ettik. Bugün de 5500 konutu daha teslim ederek #Elazığa8binKonut kazandırmış oluyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan liderliğinde çalışıyoruz. Ölenlerimize binlerce rahmetle..." ifadelerini kullandı.