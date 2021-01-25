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#Elazığa8binKonut | İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Elazığ' paylaşımı

#Elazığa8binKonut | İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Elazığ' paylaşımı
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Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Elazığ depremi sonrası yapılan konutlarla ilgili son rakamların yer aldığı bir videoyu paylaştı. Altun, paylaşımında, "İlk andan itibaren Elazığ’daydık. Depremden sadece 6 ay sonra 2517 konutu depremzedelere teslim ettik. Bugün de 5500 konutu daha teslim ederek #Elazığa8binKonut kazandırmış oluyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan  liderliğinde çalışıyoruz. Ölenlerimize binlerce rahmetle..." ifadelerini kullandı.


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