Cumhuriyet Halk Partili isimler Paris'te şatafatın sınırlarını zorladı. "İsraf" edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından, önce günlük 300 bin Euro olduğu iddia edilen sonra haftalığı 249 bin 260 Euro olduğu öne sürülen 'saray yavrusu' kiralandı. "İstanbul Evi" denilerek "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle yapılan kiralama CHP'nin 'after party'sine dönüştü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler vatandaşın tepkisini çekerken İBB Sözcüsü Murat Ongun masrafların sponsorlar tarafından "şartsız bağış" ile karşılandığını iddia etti. Sponsorların kimler olduğu merak edilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşım, "Deprem mağduru vatandaşlar için yapılan "şartsız bağışlar" CHP'nin Paris eğlencesinde mi harcandı?" sorusunu akıllara getirdi.