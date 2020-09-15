Ekrem İmamoğlu'nun işten çıkardığı işçiler CHP Genel Merkezi'nin kapısına dayandı!

15.09.2020 15:03

Yerel seçimlerde halkın gözünü adeta boyayan CHP, verdiği vaatlerin hiçbirisini yerine getirmedi. Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği süreden beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi bir işçi kıyımı yaşandığı biliniyor. Yerel seçimler öncesinde namus sözü diyerek işçilerin mağdur edilmeyeceği yalanı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözünü tutmasını isteyen mağdur işçiler CHP Genel Merkezi’nin kapısına dayandı.

İBB'nin 26 iştirakında çalışan 11 binin üzerinde kişi Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra işten çıkarılmıştı. İşte o vatandaşlardan bir grup 'Nerede namus şeref sözü veren Kılıçdaroğlu" "Her şey çok güzel olmadı" gibi pankartlarla CHP Genel Merkezi önünde eylem başlattı.

"KILIÇDAROĞLU SÖZ VERMİŞTİ"

CHP Genel Merkezi önündeki isimlerden biri olan İBB mağduru vatandaş "15 yıl boyunca çalışan ve yönetici olarak çalıştığım İBB'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım fotoğraflarım gerekçe gösterilerek atıldım. Bana açıklama yapmadılar. Biz rezil olduk. Dört aydır çalışmıyorum. Yasak olduğu halde bizi işten attılar. Kılıçdaroğlu bize söz vermişti haksız yere işten atılırsak bizleri geri işimize aldıracağını belirtmişti. Bu nedenle buraya geldik." dedi.

İşçiler tazminat dahi alamadan işlerinden olduklarını da eklediler.