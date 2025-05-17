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Ekosistemi çökerten İtiraflar... İmamoğlu’nun Gizli Kasası Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanıp şakıdı: Milyonluk para akışı, ihale oyunları...
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"Eko"sistemi çökerten İtiraflar... "İmamoğlu’nun Gizli Kasası" Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanıp şakıdı: Milyonluk para akışı, ihale oyunları...

Giriş Tarihi: 17.05.2025 00:54:06 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 01:06:51

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında aranan İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, firariyken yakalanmasının ardından Bakırköy'deki Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon Euro “rüşvet” istediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve “bildiklerimi anlatacağım” diyerek savcıya ifade verdi. “Gerçeğin ortaya çıkması için elimden gelen gayreti göstereceğim” diyen Yıldız, "Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu bir çok İBB bürokratına dinlendiğimizi ve takip edildiğimizi dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir." ifadelerini kullandı.

Kirli oyunları bir de Ekrem İmamoğlunun gizli kasası Ertan Yıldızdan dinleyin! Ekosistemi çökerten açıklamalar: Otellerden milyonluk para akışı, ihale oyunları...
Kirli oyunları bir de Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız'dan dinleyin! "Eko"sistemi çökerten açıklamalar: Otellerden milyonluk para akışı, ihale oyunları...

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