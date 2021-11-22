Eknomiyi yalnızca kur üzerinden okuyanlar nerede yanılıyor? Faruk Erdem döviz üzerinden algı operasyonunu madde madde anlattı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in A Haber canlı yayınındaki analizi şu şekilde:



Bizde şöyle bir alışkanlık oldu. Bizim coğrafyamızda var aslında bu. Dolar üzerinden ekonomiyi okuma meselesi. Dolar yükseliyorsa ekonomimiz kötü, dolar düşüyorsa ekonomimiz iyi gibi bir algı oluştu. Hatta bizim coğrafyamızın dışında da şu yoktur: İnsanlar kendi maaşlarını dolar üzerinden hesaplarlar. İşte geçtiğimiz 10 yıl önce şu kadar dolar maaş alıyordum, şimdi şu kadar alıyorum diye. Fransız bunu yapmaz, İngiliz bunu yapmaz. Polonyalı yapmaz. Ama biz yaparız. Yani altınla ölçerler. Az önce söyledim, altının fiyatını elin oğlu belirliyor. Doların üzerinde bir köpük oluşturdular. Ve bunu yapmaya da devam ediyorlar. İşte bugün yüzde 2.5'luk bir geri çekilme söz konusu.



FAİZ TİCARETİN DÜŞMANI

Ben televizyonlara bakıyorum, koca koca adamlar, kadınlar faiz artsın diye çırpınıyorlar. Faiz ticaretin düşmanı, yatırımın, üretimin düşmanı, enflasyonun sebebi. Niye? Maliyetlerini arttırıyor insanın. Dolayısıyla yüksek faizi istemez çok mantıklı bir şey değil. Ama bu ülkenin kaynaklarını yüksek faizle birileri sürekli sömürmüş. Bu ülkede daha az faizle üretim, yatırım, ihracat, istihdam sağlanmalı. Bunu da sağlayacak olan düşük faiz. Ülkeyi yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon cenderesinin içine sokmaya çalışıyorlar. Bu üçünün de yüksek olduğu noktada ekonomide hiçbir hareket olmuyor.



YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM, İHRACAT

Türkiye hangi rotaya girdi? Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. İhracatımız rekorlar kırıyor mu? Kırıyor. İstihdamda önemli aşamalar kahdediliyor mu? Kaydediliyor. Üretim, yatırım artıyor. Sizin paranızın değeri üretim gücünüzle ortaya çıkar. Siz üretiminizi, ihracatınızı arttırırsanız paranız değerlenir. Yoksa böyle köpüklerle paranızın değerini yukarı aşağı çekmeye çalışırlar piyasa denilen mekanizmada.