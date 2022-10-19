Ehliyetiniz varsa hemen yaptırın! Son tarih verildi! Tespit edilirse para cezası...

Ehliyetini 1 Ocak 2016 tarihinden önce alan eski tip sürücü belgesi sahipleri için son tarih yaklaştığı belirtilirken 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesinin yenilendiği belirtildi.

PARA CEZASI VERİLECEK

Eski ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtilerek bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacağı paylaşıldı.

Konu ile ilgili olarak 31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.

GEREKLİ BELGELER

Randevuyu alanların 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırması gerektiği belirtilerek başvuru belgeleri de şöyle aktarıldı.

-Nüfus cüzdanı,

-Eski sürücü belgesi,

-15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz,

-Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler 'Alo 199' çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da 'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor.

2022 EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet Yenileme işlemi için randevular hem internetten hem de Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değişim başvurusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.

2022 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyetini 1 Ocak 2016 tarihinden önce alan eski tip sürücü belgesi sahipleri için son tarih yaklaştığı belirtilirken 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesinin yenilendiği belirtildi.

EHLİYET DEĞİŞİMİ İÇİN NELER GEREKLİ?



Kişi kimlik belgesi.

Sürücü sağlık raporu.

Biyometrik fotoğraf (1 adet)

Kan grubunu gösteren belge ya da onaylı yazılı bir beyan.

Kişinin adli sicil belgesi (Bu durum artık elektronik ortamda anlık olarak görüntülenmektedir)EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?



Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabilir. Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir.

EHLİYET İÇİN HANGİ SAĞLIK RAPORU?

Birinci grup sağlık raporları: Sürücü belgeleri içinde M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfı ehliyet alacaklar için sağlık yeterliliğini ifade ediyor. Bu grupta yer alan sürücülerin 10 yılda bir yeniden sağlık raporu alıp ve ehliyet için gerekli diğer belgelerle birlikte başvurup ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor

EHLİYET İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE İSTİYOR?

Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı (ödendi dekontu), 1 adet biyometrik fotoğraf, Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli sicil belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor).

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Ehliyet için Sağlık Raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında, aile sağlığı merkezlerinde (eski adıyla sağlık ocağı), Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ve Üniversite hastanelerinde alınabiliyor. Sağlık raporu üzerine kaşe ve imzasını atan doktor, raporu onaylayarak teslim eder.