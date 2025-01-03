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Edremit’te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti!
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Edremit'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 12:22 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 12:22

Balıkesir Edremit'te bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 3 olan iki kardeş hayatını kaybetti.

Edremit'in Kırsal Dereli Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan baba C.T.'nin ikamet ettiği 2 katlı binanın ikinci katında saat 01.03 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Saat 01.22'de olay yerine ulaşan ekipler, yangının yoğun olduğu ikinci katta Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın'ın (1) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yangın sırasında anne ve babanın kendi imkanlarıyla evden çıktıkları, komşuların ise durumu itfaiyeye bildirdiği öğrenildi. Yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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