Düzce’de şüpheli çanta paniği

Düzce’de mahalle arasında unutulan paniğe sebep oldu. Yapılan kontrollerde çantanın içerisinde kıyafetler çıktı. Olay Şerefiye Mahallesi Ahmet Temiz sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sokak üzerinde bir arabanın arka kısmında unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli çanta olarak görülen valiz sebebi ile bölge ablukaya alınarak valize çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatıldı. Bölgeye Terörle Mücadele ekipleri sevk edilirken, şüpheli çantanın kontrolü yapıldı. Yapılan incelemelerde valiz içerisinden elbiseler ve bir kaç tane anahtar çıktı. Valiz polis ekiplerince alınarak karakola götürülürken, alınan güvenlik önlemleri de kaldırıldı.

